Защита гражданина США Пола Уилана, осужденного по обвинению в шпионаже, подала ходатайство о выдаче его США

Адвокат Уилана добивается, чтобы он отбывал наказание в Штатах.

Свое ходатайство защита Уилана направила в Верховный суд Мордовии – именно в республиканской колонии гражданин США и еще ряда стран отбывает наказание. Как рассказал агентству «Интерфакс» адвокат Владимир Жеребенков, прошение связано с тем, что Уилан лишен связи с семьей и испытывает трудности с медицинской помощью. Кроме того, юрист утверждает, что его подзащитный плохо слышит из-за контузии, возникшей во время войны в Ираке, из-за чего он лишен возможности защищать свои права наравне с россиянами. В случае, если заседание суда состоится, слушания пройдут в закрытом режиме из-за грифа «секретно» в деле, отметил Жеребенков.

Уилан летом прошлого года был осужден на 16 лет колонии строгого режима. По утверждениям адвокатов, он стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он ожидал обнаружить фотографии своей туристической поездки в Сергиев Посад. Однако же там, как считают в ФСБ, были секретные данные. Сам Уилан вину не признал, но обжаловать приговор не стал, надеясь на выдачу США.

Помимо паспорта США Уилан имеет гражданство Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании.