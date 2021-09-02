«Аль-Джазира»: Возобновление местного авиасообщения из аэропорта Кабула запланировано на завтрашний день

Возобновление местного авиасообщения из аэропорта Кабула запланировано на завтрашний день, сообщает канал «Аль-Джазира». Накануне в столицу Афганистана приехала из Катара группа технических специалистов. Ранее сообщалось, что терминалы и территория около аэропорта завалены мусором и выведены из строя техникой.