В Верховный суд Мордовии подано ходатайство о выдаче США осужденного в России за шпионаж Пола Уилана

Его адвокат Владимир Жеребенков считает, что его подзащитный должен отбывать наказание в Соединенных Штатах. Он также просит суд, чтобы Уил, который сейчас отбывает наказание в мордовской колонии, лично присутствовал на рассмотрении ходатайства. Весь этот процесс может занять несколько месяцев.