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15:32, 02 сентября 2021

В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета насчитали за две недели почти 40 тысяч фейковых новостей о выборах

В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета насчитали за две недели почти 40 тысяч фейковых новостей о российских выборах. Глава комиссии Андрей Климов утверждает, что во время прошлых выборов такие цифры были за весь период избирательной компании, поэтому тенденция не может не настораживать.


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