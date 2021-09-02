В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета насчитали за две недели почти 40 тысяч фейковых новостей о выборах

В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета насчитали за две недели почти 40 тысяч фейковых новостей о российских выборах. Глава комиссии Андрей Климов утверждает, что во время прошлых выборов такие цифры были за весь период избирательной компании, поэтому тенденция не может не настораживать.