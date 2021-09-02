В США за полгода пришлось выбросить 15 миллионов доз вакцины от коронавируса

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правительственные Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Треснувшая ампула, ошибка при разбавлении препарата или неисправный морозильник для хранения доз – такие основания для отказа от вакцины приводят американские журналисты. Впрочем, сами компании, которые указаны в правительственном отчете, свое решение никак не объяснили.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, аптечная сеть Walgreens с начала марта избавилась от почти трех миллионов доз. А ритейлер Wallmart израсходовал полтора миллиона.

Отчет сформирован на основе отзывов аптек, властей штатов и других поставщиков вакцин. При этом, как отмечает NBC, данные едва ли можно назвать исчерпывающими. Однако количество выброшенных доз составляет небольшую часть от общего количества доз, вводимых в США. Опрошенные изданием специалисты выразили сожаление тому, что американцы избавляются от вакцин, в то время как прививочная кампания, например, в африканских странах по-прежнему на начальном уровне.

По данным американских властей, полную вакцинацию от ковида прошли более 60 процентов взрослого населения – это свыше 160 миллионов человек.