Польша, по данным местной прессы, уже сегодня может ввести режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Поводом считается кризис, возникший из-за наплыва мигрантов.

Предполагаемый указ польского президента Анджея Дуды о режиме ЧП, как пишет газета «Речь Посполита», может коснуться почти 200 приграничных населенных пунктов. В них будет запрещено проведение массовых мероприятий. Также эти населенные пункты будут фактически закрыты для посторонних: если указ о режиме ЧП будет введен, то в них не смогут въехать люди из соседних городов и сел, в том числе и журналисты. Польский премьер Матеуш Моравецкий, обратившийся ранее к президенту с просьбой принять меры на границе с Белоруссией, считает, что кризис, связанный с наплывом мигрантов, вызван действиями белорусского правителя Александра Лукашенко. По утверждениям польского МВД, ежедневно в страну пытаются пройти до 250 человек. Помимо этого, на польско-белорусской границе уже почти месяц находятся около 30 граждан Афганистана. Сам Лукашенко ранее утверждал, что Белоруссия сдерживала мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана, однако Минск отказывается от регулирования этой сферы. Об этом он объявил после негативной международной реакции на принудительную посадку самолета компании RyanAir в Минске.

Проблемы с наплывом мигрантов с территории Белоруссии помимо Польши испытывает и Литва. Оба государства объявили о строительстве стены на границе с республикой.