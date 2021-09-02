Роскомнадзор потребовал от IT-гигантов Apple и Google удалить из своих цифровых магазинов приложения «Навальный»

В письме, которое получили в Google и Apple утверждается, что данное приложение продолжает деятельность признанной судом экстремистской и иностранным агентом организации «Фонд борьбы с коррупцией». Еще 17 августа на YouTube-канале политика Алексея Навального появилась презентация одноименного приложения, по сути являющегося базой данных кандидатов, которых гражданам предлагается поддерживать в ходе выборов в Государственную Думу в рамках так называемого «Умного голосования». Пока имена и контакты там вымышленные, но за несколько дней до начала процесса, там появятся и реальные данные. Роскомнадзор считает, что распространители приложения с одной стороны способствуют деятельности экстремистских организаций, а с другой вмешиваются в выборы. Тем самым компании нарушат закон в случае, если не удалят означенное предложение.

Пока Google не выполнил и требования Роскомнадзора о блокировке YouTube-канала Алексея Навального, тогда как все сайты, которые с ним уже заблокированы.