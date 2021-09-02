В РПЦ назвали неуместными слова Геннадия Зюганова, который назвал Иисуса Христа первым коммунистом. В интервью агентству РИА «Новости» зампредседателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал, что сравнивать бога с политико-экономическими учениями нельзя. При этом Кипшидзе подчеркнул, что двери православных храмов открыты для верующих представителей всех российских партий.

Лидер КПРФ накануне в эфире радиостанции «Комсомольская правда» предложил сравнить Нагорную проповедь Христа и моральный кодекс строителя коммунизма.