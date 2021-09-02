С сегодняшнего дня в России пенсионеры могут получить единовременные выплаты, которые пообещал Путин

С сегодняшнего дня в России пенсионеры могут получить единовременные выплаты, которые пообещал президент Владимир Путин на фоне предвыборной кампании. Это 10 тысяч рублей. Напомню, что силовики должны получить в среднем по 15 тысяч. На эти цели из бюджета выделено около 450 миллиардов рублей.