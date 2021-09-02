В Кремле считают опасными евроатлантические устремления Украины и предупреждают, что Россия будет вынуждена пойти на контрмеры. «Интерфакс» приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он отметил, что НАТО продолжает приближение к границам России.
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Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…