В Кремле считают опасными евроатлантические устремления Украины и предупреждают, что Россия будет вынуждена пойти на контрмеры. «Интерфакс» приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он отметил, что НАТО продолжает приближение к границам России.