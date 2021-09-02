Дело об убийстве курсанта МВД в Петербурге дошло до суда

Расследование велось больше шести лет.

Подозреваемый, по версии следствия, убил курсанта МВД выстрелом в голову из газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. По этому делу следователи задержали петербуржца Антона Головырцева. По данным полиции, мужчина жил на деньги, которые он получал от сдачи родительской квартиры в аренду. Он нигде не работал и не учился. Сами силовики считают, что Головырцев увлекался радикальной литературой и с ненавистью относился к сотрудникам правоохранительных органов. Около десяти лет назад он стал заниматься стрельбой. Купил себе оружие и испытывал его в лесу. Спустя четыре года Головырцев, считают следователи, решился на убийство полицейского. Недалеко от станции метро «Комендантский проспект» он выследил курсанта МВД и убил его выстрелом в голову. Как только Головырцеву предъявили обвинения, он полностью признал вину. Несмотря на то, что судебный процесс только начинается, подозреваемый уже находится в колонии по другому приговору: шесть лет назад Головырцев попытался взорвать пост ГИБДД. Его приговорили к 20 годам лишения свободы.

Головырцев, как следует из материалов дела, в 2014 году воевал на стороне непризнанной Донецкой народной республики.