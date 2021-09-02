Роскомнадзор потребовал от американских компаний Apple и Google удалить приложение «Навальный». В противном случае это будет расцениваться как вмешательство в российские выборы. Российское надзорное ведомство пригрозило компаниям уголовным преследованием, напомнив, что Фонд борьбы с коррупцией, основанный Навальным, признан в России экстремистской организацией и иностранным агентом.