В Греции на 97-м году жизни скончался известный композитор Микис Теодоракис, автор музыки к танцу сиртаки

Выросший в семье выходца с Криста и уроженки Малой Азии мальчик с детства проявлял интерес к музыке – от народной и церковной до оперной и симфонической. В 17 лет он организовал хор в пелопонесском городе Триполисе, после войны окончил сначала Афинскую, а затем и Парижскую консерваторию. Теодоракис – автор нескольких опер, балетов и популярных песен и танцев в народном стиле. Ему же заказали национальный гимн руководители Палестинской автономии. Один из самых известных его шедевров – музыка к танцу сиртаки в фильме «Грек Зорба» 1964-го года, после выхода которого этот танец стал одним из международных символов Греции.

Не меньше сил и времени, чем музыке, Теодоракис отдавал общественной деятельности – в годы Второй мировой вступил в Движение сопротивления, был пойман нацистами и подвергнут пыткам. На пять месяцев его арестовывала и хунта Черных полковников – но выпустила под давлением международной общественности. После этого несколько лет Теодоракис провел в изгнании, а по возвращении на родину в 80-е и 90-е был депутатом и даже министром.

Причины смерти не уточняются, известно лишь, что Теодоракис умер после продолжительной болезни.