В Кремле сегодня поддержали школьника, который накануне поправил Владимира Путина во время его выступления

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в руководстве страны не считают наглостью действия ребенка. Таким образом там отказались разделять позицию директора школы, в которой учится старшеклассник. Накануне руководитель учреждения назвала поступок своего ученика наглостью. Песков выразил надежду, что за случившееся школьника никто не отчислит. Ребенок ранее указал президенту, что он неверно назвал русско-шведскую войну Семилетней вместо Северной.