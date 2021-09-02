Единовременную выплату в 10 тысяч рублей с сегодняшнего дня начинают получать российские пенсионеры. Первыми на эту сумму могут рассчитывать те, кому пенсию перечисляют на банковские карты. Это почти 31 миллион человек, – рассказали ранее в правительстве. С предложением о такой выплате на встрече с руководством партии «Единая Россия» выступил президент Владимир Путин.

Критики этого решения называют выплату подкупом избирателей накануне думских выборов и попыткой помочь кандидатам от партии власти. Кроме того, специалисты предупреждают, что эти деньги подстегнут инфляцию.