Роспотребнадзор ожидает нового подъема заболеваемости коронавирусом уже осенью. Это может начаться в десятых числах сентября, поясняют в ведомстве. Там заверили, что пока ситуацию можно охарактеризовать ка стабильную, идет даже некоторое снижение заболеваемости. Тем не мене глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует в ближайшее время сделать прививки как от коронавируса, так и от гриппа.

Роспотребнадзор посоветовал между прививками от коронавируса и от гриппа сделать паузу не менее месяца. В министерстве здравоохранения сказали агентству «Интерфакс», что прививки от коронавируса сделали уже более 45 млн. россиян. Там не уточнили, идет ли речь о тех, кто получил только одну дозу, или обе.