Московская мэрия модернизирует систему видеонаблюдения в городе под нужды полиции. Согласно данным портала госзакупок, столичная администрация хочет потратить на это 130 миллионов рублей, – пишет газета «Коммерсантъ». Эксперты предупреждают, что в поле зрения этой системы могут попасть, в том числе, обычные граждане, и не исключено, что позже их данные могут оказаться в руках злоумышленников.