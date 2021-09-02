Роскомнадзор пригрозил уголовным преследованием интернет-компаниям Google и Apple

Это связано с тем, что они не удаляют из своих магазинов приложений программу под названием «Навальный». В ведомстве настаивают, что она связана с теми структурами политика Алексея Навального, которые суд признал экстремистскими и запретил. Дальнейший отказ удалять приложения, как сказали около получаса назад в Роскомнадзоре, можно расценить как вмешательство в российские выборы. Это грозит штрафом, кроме того, может привести к уголовному делу по статье о деятельности экстремистских организаций, – сказали чиновники.
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…