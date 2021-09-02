Почти в 2,5 раза дольше запланированного длилась встреча в Вашингтоне президентов Украины и США

В ходе нее президент Джо Байден, по словам его украинского коллеги Владимира Зеленского, заверил Киев, что США готовы ввести санкции против газопровода «Северный поток-2». Это произойдет, если Украина столкнется с проблемами в сфере энергетики. Зеленский назвал встречу в целом успешной. Джо Байден, в свою очередь, по твердил, что Вашингтон поддерживает Украину в вопросе о членстве страны в НАТО. Он заверил, что США не признАют присоединение Крыма к России. Стороны договорились усилить сотрудничество в области обороны. Киев получит 60 миллионов долларов на вооружение и помощь в борьбе с коронавирусом. Как сказал президент США, Белый дом готов плотно сотрудничать с Киевом по основным вопросам.

В Кремле обеспокоены некоторыми итогами переговоров, – сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Москва, по словам Пескова, уверена в том, что США и Украина договариваются о действиях против России.

Удачной для президента Украины назвал минувшую встречу политолог Глеб Павловский. Он сказал «Эху», что украинский президент, по всей видимости, не возлагал больших надежд на переговоры. «Зеленский не мог ставить перед этой встречей, перед собой, перед страной слишком амбициозные цели. Байден — не Д.Буш— младший, и конечно, никакого глядения в глаза друг другу не могло быть. С другой стороны, некоторая забота стратегическая об Украине подтверждена и Зеленский может считать это успехом, как в прочем саму встречу», — сказал он.

Г.Павловский добавил, что приоритет Украины для американской внешней политики не возрос, однако у Зеленского теперь есть подтверждение доброжелательных намерений США. «Для Байдена важна независимость Украины, и подтверждение этого для Зеленского это было важно. Как и в особенности было важно подписание соглашения о стратегическом партнерстве Украины и США. Это реальный документ, и определяет статус Украины, хотя скорее всего заменяет разговор о членстве Украины в НАТО. Ведь Украина находится в том месте в списке приоритетов американской внешней политики, в котором и находилась до этой встречи», — отметил политолог. Для американской внешней политики, по словам Павловского, украинское направление не стало более приоритетным. Однако можно говорить о том, что Белый дом подтвердил доброжелательные намерения.

Итоги поездки Зеленского сегодня анализирует и украинская пресса. Телеканал Украина 24 приводит слова депутата от фракции «Слуга народа» Ирины Верещук, которая считает главным достижением переговоров подписание рамочного соглашения о стратегических основах оборонного сотрудничества, содержащего «девять четких направлений, по которым мы работаем». Представитель украинской администрации в интервью изданию «Украинская правда» обратил внимание на то, что в ходе разговора двух лидеров Джо Байден сказал, что США по-прежнему «твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии» и что он как президент «лично гарантирует введение санкций против Северного потока-2 в случае нарушений и создания опасной ситуации для Украины». При этом, обозреватель сайта Украина.ру считает, что встреча «ничего решительно не изменила» в двусторонних отношениях, в частности, Киеву не удалось добиться личных обязательств Байдена по продвижению Плана действий по членству Украины в НАТО. Кроме того, отмечает автор публикации, Украина, судя по всему, не получит от Вашингтона компенсации в случае столь нежелательного для нее запуска Северного потока. (материал подготовил Ринат Валиулин)