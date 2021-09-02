Студенческая зачетка уже в начале будущего года может стать в России цифровой, – сообщил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, в правительстве продолжают работать над отказом от бумажных документов. Как выразился Шадаев, студенчество станет первой большой площадкой.