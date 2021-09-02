Россия не планирует быть посредником между талибами и другими политическими силами в Афганистане, – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в Панджшерском ущелье переговоры с представителями движения «Талибан» ведут афганские таджики. Ситуация в этом районе Афганистана остается крайне напряженной. Сегодня силы сопротивления в Панджшере заявили, что «Аль-Каида» присоединилась к талибам.

Отметим, что «Аль-Каида» и «Талибан» в России признаны террористическими организациями и запрещены.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов уверен, что ЕС пытается избежать притока беженцев из Афганистана в Европу. По мнению Владимира Чижова, такая политика, кроме прочего, угрожает России, которая граничит со странами Средней Азии.