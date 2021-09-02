Около 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Москве. Заболеваемость выросла более чем на 50%. Эта тенденция наблюдается уже второй день. До этого число инфицированных постоянно снижалось вплоть до мартовских значений. Всего в России за сутки ковид подтвержден почти у 19 тысяч человек. Скончались почти 800.