Рассмотрение жалобы защиты якутского шамана (Габышева) перенесено на 3 сентября

Верховный суд Якутии перенес рассмотрение жалобы Александра Габышева (якутского шамана) в связи с назначением ему принудительного лечения на 3 сентября. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Алексей Прянишников, суд сегодня выслушал доводы обеих сторон и объявил перерыв. «Сегодня прошел первый день заседания. Нашу апелляционную жалобу внезапно поддержал представитель органов опеки и попечительства, который ранее занимал нейтральную позицию. Сегодня наша жалоба и ходатайство о допросе независимых специалистов-психиатров были поддержаны», — сказал адвокат.

Но суд, по словам А.Прянишникова, отказал в удовлетворении ходатайств защиты о допросе по видео-конференц-связи президента независимой психиатрической ассоциации России Юрия Савенко, допущенного следствием в уголовное дело по инициативе защиты. «Сегодня мы также заявили ходатайство о назначении повторной психолого-психиатрической экспертизы, обосновали это ходатайство имеющимися у нас шестью заключениями разных представителей и специалистов, которые единогласно считают его вменяемым», — сказал адвокат. По мнению психиатра, кандидата медицинских наук Владимира Каверина, эксперты Якутского психдиспансера свои выводы об опасности А.Габышева для себя и окружающих не обосновали фактами, и поэтому необходимо провести повторную судебно-медицинскую экспертизу специалистами, не связанными с Якутским психдиспансером.

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и городской суд Якутии на ее основании постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера. До вступления решения в силу Габышев остается в СИЗО. Сторона защиты не согласна с такой мерой и считает ее чрезмерной. «Мы опровергаем доводы прокуратуры, следствия, и мы не согласны с постановлением Якутского городского суда, который 26 июля признал Габышева невменяемым. Мы добиваемся того, чтобы это постановление суда было отменено. наша позиция — это отсутствие признаков состава преступления по части 2 статьи 318. И мы не согласны с тем, что Габышева решено направить на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Мы считаем, что по данному составу, с теми последствиями, а последствий для здоровья росгвардейца ноль, что показала экспертиза, что никакого вреда причинено ему не было, исходя из этого мы считаем, что интенсивное наблюдение, под которое помещают маньяков и убийц, рецидивистов и злостных нарушителей режима при госпитализации, этот выбор совершенно некорректен и не является соразмерным», — подчеркнул адвокат.

Заседание суда состоится 3 сентября в 14.30 по местному времени.