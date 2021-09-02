Футболисты сборной России вничью сыграли с командой Хорватии в первом матче под руководством главного тренера Карпина

Футболисты сборной России вничью сыграли с командой Хорватии в первом матче под руководством главного тренера Валерия Карпина. Встреча в Лужниках накануне вечером завершилась со счетом 0:0. Сам тренер удовлетворительно оценил выступление подопечных.

Валерий Карпин добавил, что надеется на победу сборной в предстоящих играх с Кипром и Мальтой. Матч на Кипре команда проведет уже в эту субботу.