По меньшей мере 8 человек погибли в Нью-Йорке и Нью-Джерси, от последствий урагана «Ида»

Погибшие – 7 человек в Нью-Йорке и 1 в Нью-Джерси – были найдены в 4 разных местах. В обоих штатах объявили режим ЧС и запретили использование любых автомобилей, кроме машин экстренных служб. Приостановлены все авиарейсы, общественный транспорт и большая часть поездов. В наиболее пострадавших районах за час выпало больше 80 мм осадков. Все это сопровождалось порывами ветра, которые разрушали некоторые постройки. Сотни тысяч человек остались без света.

В Нью-Йорке обновился абсолютный исторический максимум по осадкам – причем предыдущий рекорд продержался всего неделю. Также в мегаполисе впервые в истории объявили угрозу наводнения.

«Ида» вышла из Карибского моря на сушу в районе Нового Орлеана в воскресенье.