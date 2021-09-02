Вандалы разрисовали подъезд и офис правозащитника Льва Пономарева

В конце прошлого года российские власти внесли его в список СМИ – иностранных агентов.

Неизвестные оставили оскорбительные надписи в день рождения Пономарева. Сегодня ему исполняется 80 лет. Рядом с квартирой правозащитника повесили листовку с текстом «логово защитника террористов». На пол подъезда нанесли красной краской его имя и фамилию, но надпись осталась незаконченной. Неизвестных предположительно спугнули соседи.

Так же вандалы разрисовали вход в офис общественного деятеля, пишет telegram-канал Sota со ссылкой на самого правозащитника. Как напоминает издание, Пономарев участвовал в защите фигурантов дела организации «Сеть», которая признана террористической и запрещена в нашей стране, а также активистов из исламских движений. В прошлом году Верховный суд ликвидировал возглавляемую Пономаревым организацию «За права человека», которую ранее признали иностранным агентом.

О реакции силовиков на инцидент и намерении Пономарева обращаться в правоохранительные органы пока не сообщается.