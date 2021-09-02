На Паралимпиаде в Токио госпитализировали бельгийского теннисистка Иоахима Жерара. Это произошло после того, как он упал в обморок. Врачи полагают, что у него возникли проблемы с сердцем. Жерар занимает третью строчку в мировом рейтинге среди спортсменов-колясочников. 32-летний теннисист был бронзовым призером Паралимпиады 2016-го года.