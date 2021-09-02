По меньшей мере семь человек стали жертвой проливных дождей на восточном побережье США

Еще двое спасены. Все они находились в автомобиле, который оказался в зоне наводнения, – передает телеканал CNN.

Ранее власти штата Нью-Джерси, а также города Нью-Йорк объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей. В крупнейшем мегаполисе США вечером в понедельник были остановлены практически все линии метро. Непогода стала следствием урагана «Ида», который в минувшие выходные обрушился на юго-восточное побережье США.