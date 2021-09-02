Талибы, по некоторым данным, потеряли почти 350 боевиков за четыре дня боев на северо-востоке страны. Силы сопротивления сейчас находятся в Панджшерской долине. Их представитель утверждает, что подразделения группировки «Талибан» штурмуют регион с двух направлений. В свою очередь, в организации, которую в России признали террористической и запретили, утверждают, что им удалось убить около 30-ти сторонников сопротивления.