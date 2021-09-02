Президент Польши, по некоторым данным, уже сегодня может ввести режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

В этом случае почти в 200 приграничных населенных пунктах запретят проведение массовых мероприятий. Туда не смогут въехать люди, которые там не проживают. С просьбой о введении чрезвычайного положения ранее обратился глава правительства Польши. Это связано с ростом числа нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии.

Запад обвиняет Минск в том, что он провоцирует обострение ситуации в ответ на давление. Белорусское руководство обвинения отвергает.