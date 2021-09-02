В розыск объявлен сотрудник Следственного комитета, который занимался делом фирмы «Мерлион». Следователь Алексей Неснов сам стал фигурантом дела о получении взятки, – рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. Официально в силовых структурах эту информацию не комментируют.

Неснов участвовал в расследовании хищений на космодроме «Восточный», а кроме того, в расследовании похищения сына адвоката Константина Скыпника. По делу компании «Мерлион» несколько человек находились под домашним арестом, однако позже все они были освобождены. Следствие считает, что фигуранты дела, в том числе несколько соучредителей, пытались поджечь дом бывшего гендиректора компании.