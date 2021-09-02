В военном комитете Европейского союза считают, что в ЕС должны появится собственные силы быстрого реагирования

Прилетев в Любляну, где пройдет неформальная встреча министров обороны стран ЕС глава военного комитета генерал Роберт Бригер заявил, что такие подразделения должны появится. Причиной возникновения подобных идей, по его словам, стали недавние ситуации в Ливии, Афганистане, Ближнем Востоке и Сахеле. Эти войска должны показать, что ЕС может действовать, как глобальный стратегический партнер. Позже будет поздно – добавил генерал. Ровно о том же в интервью ТАСС рассказал неназванный источник в европейской дипломатии, который был более конкретен. По его словам силы быстрого реагирования должны быть независимыми от США и НАТО и насчитывать до 5 тысяч штыков. Дискуссия, по его словам, ведется в рамках создания концепции европейской безопасности.

Окончательное решение стран ЕС относительно создания сил быстрого реагирование может быть принято весной будущего года.