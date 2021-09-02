Интернет-издание The Bell подверглось хакерской атаке

Злоумышленники организовали поддельную рассылку по электронной почте от имени издания.

Подписчики получили письмо с заголовком «Бойкот выборов – единственное правильное решение». Далее – пассажи вроде «по мнению многих аналитиков, а также опроса респондентов, исход голосования предрешен» и «оппозиция в РФ практически уничтожена, поэтому только народ может каким-либо образом повлиять на власть».

Менее чем через час последовала вторая рассылка. В ней настоящий коллектив The Bell извиняется за взлом, напоминает, что они никогда не призывают своих читателей прямо к тем или иным политическим действиям, и обещает разобраться в ситуации. Также во второй рассылке подчеркивается: все имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что доступа к данным подписчиков взломщики не получили.

В августе The Bell жаловался на попытки взлома и атаки на сайт. Сначала неизвестные заказали в салоне связи детализацию ее звонков и смс их корреспондентки Ирины Панкратовой с помощью поддельной нотариальной доверенности, затем начались проблемы с доступом к сайту у пользователей из-за внешней атаки.