Неизвестные оставили оскорбительные надписи в подъезде дома и возле офиса правозащитника Льва Пономарева. Они также наклеили листовку с оскорблением, в котором Пономарева называют защитником террористов, – пишет интернет-издание Sota Vision. Это произошло в день 80-летия Пономарева. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

Российские власти считают правозащитника, который принимает участие в защите фигурантов ряда об экстремизме, иностранным агентом.