В США готовы к санкциям против газопровода «Северный поток-2», – сказал американский президент украинскому коллеге

По словам президента Украины Владимира Зеленского, глава Белого дома дал личные гарантии того, что Вашингтон будет действовать подобным образом, если у Киева возникнут проблемы в энергетической сфере. Ранее США уже грозили России санкциями против газопровода, если Москва попытается использовать энергетику в качестве давления на Украину. Президент США Джо Байден на встрече с Зеленским выразил готовность к сотрудничеству с Украиной по основным вопросам.

В Кремле уже выразили беспокойство некоторыми итогами украинско-американских переговоров, – сказал сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он считает, что дружба Украины и США направлена против России.