В России за последние годы могли полностью исчезнуть одиннадцать видов редких животных, – пишет газета «Коммерсантъ». В том числе атлантический осетр, тюлень-монах, чернобрюхий глухарь и другие. Как сказали изданию в Министерстве природных ресурсов, только за последние 400 лет с территории страны исчезло девять видов и подвидов животных. Перечень исчезающих видов в «Красной книге» растет. Сейчас там более тысячи наименований.