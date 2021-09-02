В России за последние годы могли полностью исчезнуть одиннадцать видов редких животных, – пишет газета «Коммерсантъ». В том числе атлантический осетр, тюлень-монах, чернобрюхий глухарь и другие. Как сказали изданию в Министерстве природных ресурсов, только за последние 400 лет с территории страны исчезло девять видов и подвидов животных. Перечень исчезающих видов в «Красной книге» растет. Сейчас там более тысячи наименований.
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