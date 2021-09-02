Московские власти говорят об улучшении ситуации с занятостью в столице. В городе открыто почти полмиллиона вакансий. Это в 2,5 раза выше, чем было до пандемии, – говорят в мэрии. Уровень безработицы составляет лишь полпроцента и снижается, – утверждают чиновники. Больше всего свободных рабочих мест сейчас в сферах торговли, сервиса, строительства и ЖКХ. Также многим компаниям требуются курьеры.
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