Министерство промышленности заверило, что в регионах нет дефицита вакцин от коронавируса. Сейчас насчитывается порядка 15 миллионов доз. Всего было выпущено около 70-ти миллионов доз. Ранее в правительстве сказали, что темпы вакцинации от инфекции в регионах неравномерны. Сейчас вакцинированы более 40 миллионов россиян – правда, не уточняется, речь идет о полностью привитых или о тех, кто получил только первую дозу.