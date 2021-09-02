Министерство промышленности заверило, что в регионах нет дефицита вакцин от коронавируса. Сейчас насчитывается порядка 15 миллионов доз. Всего было выпущено около 70-ти миллионов доз. Ранее в правительстве сказали, что темпы вакцинации от инфекции в регионах неравномерны. Сейчас вакцинированы более 40 миллионов россиян – правда, не уточняется, речь идет о полностью привитых или о тех, кто получил только первую дозу.
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