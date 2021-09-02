В США за полгода выбросили более 15-ти миллионов доз вакцины от коронавируса. Такие данные получены от местных аптек, – передает телеканал NВС. Он не исключил, что эта цифра может быть занижена. Как предполагают авторы публикации, в основном ампулы с препаратом приходилось выбрасывать из-за неисправности оборудования для хранения вакцины. Также это были бракованные партии и вакцины в поврежденной упаковке.

На этом фоне многие регионы планеты до сих пор нуждаются в новых партиях вакцины. В частности, самый низкий процент привитых от коронавируса по-прежнему фиксируется на африканском континенте.