Роспотребнадзор ожидает этой осенью подъема заболеваемости коронавирусом. В то же время в ведомстве рассчитывают, что при соблюдении всех санитарных правил и противоэпидемических требований количество заболевших будет гораздо меньше. Всплеск вирусных инфекций прогнозируется в 20-х числах сентября. Сейчас, как заверили в руководстве службы, наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. В целом же ситуация стабильна. Чиновники вновь напоминают о необходимости сделать прививку, причем этой осенью не только от новой инфекции, но и от гриппа.
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