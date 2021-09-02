В Греции на 97-м году жизни скончался знаменитый композитор Микис Теодоракис. Одним из самых известных его произведений является музыка к фильму «Грек Зорба». Позже одну из композиций, танец сиртаки, стали называть символом Греции.

В годы Второй мировой войны Теодоракис воевал на стороне движения сопротивления. Он был схвачен нацистами и подвергался пыткам. Снова в тюрьме композитор оказался во время гражданской войны в Греции, а также когда страной правили участники военного переворота, известные как «черные полковники». Позже композитор активно занимался политикой и несколько раз избирался в парламент.