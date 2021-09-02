Военный комитет Евросоюза выступает за создание объединенных сил быстрого реагирования. Там уверены, что необходимость в подобном формировании наглядно демонстрирует ситуация в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке и в Западной Африке. По мнению главы комитета, генерала Роберта Бригера, ЕС рискует упустить время в этом вопросе. О создании сил быстрого реагирования ЕС речь пойдет сегодня на встрече представителей стран членов-сообщества в Словении.