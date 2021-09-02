Редакция интернет-издания The Bell сообщила о взломе своей электронной почты

Подписчики получили сообщения провокационного характера, – рассказали представители издания. Послание имитировало ежедневную рассылку «Белл». При этом в нем содержался призыв бойкотировать думские выборы.

В прошлом месяце издание уже сообщало о попытках взлома и атаке на сайт, а также о неизвестных, которые пытались получить данные о звонках и СМС одного из журналистов The Bell. С чем могут быть связаны подобные атаки, пока не сообщается.