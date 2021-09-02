В Москве, по данным ТАСС, отправили под домашний арест директора одного из институтов университета «Станкин»

В Москве, по данным агентства ТАСС, отправили под домашний арест директора одного из институтов университета «Станкин» Григория Зусева. Его, как утверждается, обвиняют в многомиллионных хищениях.

Под домашним арестом Зусев будет находиться как минимум до 2 октября. Изначально руководителя Института технологического развития ракетно-космической промышленности «Станкина» следствие хотело заключить под стражу, однако суд избрал более мягкую меру пресечения. Ущерб, который, по словам источников агентства, вменяют Зусеву, составляет несколько сотен миллионов рублей. Проверка была инициирована Министерством промышленности и торговли. В ходе нее, как утверждается, выяснилось, что в рамках различных госзаказов заключались фиктивные подряды и «задваивались» работы, а объемы контрактов не выполнялись. Не исключено, что общая сумма ущерба может вырасти до 500 млн рублей. При этом Зусев, настаивают источники, уже признал свою вину и дает показания. Официально, впрочем, следственные органы дело пока не комментируют.

«Станкин» является одним из девяти системообразующих вузов России, который готовит специалистов для машиностроения. В прошлом году университет отметил 90-летний юбилей.