Верховный суд России рассмотрит дел карельского историка Юрия Дмитриева

Инстанция запросила материалы расследования. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сказал «Эху», что положительно относится к такому шагу Верховного суда. «Истребование дела — это необходимая процедура, если Верховный суд предварительно увидел что-то, что его заинтересовало. А раз истребуют, то это очень хороший знак, потому что мы об этом ранее просили — истребовать дело в ВС и проверить. Для меня это хороший знак», — сказал адвокат. По словам Ануфриева, Юрий Дмитриев не совершал преступлений, в которых его обвиняют.

В прошлом году Дмитриева приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях в отношении приемной дочери. Сам Дмитриев обвинения отвергал. Он уверен, что уголовное преследование стало местью со стороны спецслужб за его исследования мест захоронения жертв сталинских репрессий.