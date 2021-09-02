Инстанция запросила материалы расследования. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сказал «Эху», что положительно относится к такому шагу Верховного суда. «Истребование дела — это необходимая процедура, если Верховный суд предварительно увидел что-то, что его заинтересовало. А раз истребуют, то это очень хороший знак, потому что мы об этом ранее просили — истребовать дело в ВС и проверить. Для меня это хороший знак», — сказал адвокат. По словам Ануфриева, Юрий Дмитриев не совершал преступлений, в которых его обвиняют.
В прошлом году Дмитриева приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях в отношении приемной дочери. Сам Дмитриев обвинения отвергал. Он уверен, что уголовное преследование стало местью со стороны спецслужб за его исследования мест захоронения жертв сталинских репрессий.
Верховный суд России рассмотрит дел карельского историка Юрия Дмитриева
Инстанция запросила материалы расследования. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сказал «Эху», что положительно относится к такому шагу Верховного суда. «Истребование дела — это необходимая процедура, если Верховный суд предварительно увидел что-то, что его заинтересовало. А раз истребуют, то это очень хороший знак, потому что мы об этом ранее просили — истребовать дело в ВС и проверить. Для меня это хороший знак», — сказал адвокат. По словам Ануфриева, Юрий Дмитриев не совершал преступлений, в которых его обвиняют.