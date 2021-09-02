Власти Китая усиливают давление на местную индустрию развлечений. Национальный регулятор потребовал от телеканалов отстранить от участия в шоу артистов с «неправильной» политической позицией и мужчин с женственным стилем, – передает агентство Reuters. Кроме того, власти пообещали бороться с завышенными зарплатами звезд и уклонением от уплаты налогов. Взамен руководство страны требует от вещателей культивировать патриотическую атмосферу, а гостей шоу отбирать, исходя от их политической грамотности и морального поведения.

Ранее китайские власти ввели ряд ограничений в индустрии видеоигр. Они касались времени, которое дети проводят у экранов компьютера.