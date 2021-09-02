В России прививку от коронавируса получили более 45 миллионов человек. Как сказали в Министерстве здравоохранения, сейчас доступны четыре препарата, в том числе вариант вакцины «Спутник V» «Спутник лайт». В то же время в ведомстве не стали уточнять, имеют ли они в виду полностью привитых или тех, кто получил только одну дозу. Ранее в правительстве сказали, что полный курс вакцинации прошли около 37-ми миллионов человек.

В Минздраве также отметили, что темпы вакцинации в регионах разные и призвали сограждан защититься от коронавируса с помощью препаратов.