В Кремле не поддерживают директора школы в Воркуте, которая назвала наглостью поступок ученика, поправившего Путина

В Кремле не поддерживают мнение директора школы в Воркуте, которая назвала наглостью поступок своего ученика, поправившего Владимира Путина в его речи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин назвал войну, которую вел Петр I со Швецией, Семилетней, на что школьник возразил, что война называется Северной.