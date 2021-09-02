В Кремле не поддерживают мнение директора школы в Воркуте, которая назвала наглостью поступок своего ученика, поправившего Владимира Путина в его речи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Путин назвал войну, которую вел Петр I со Швецией, Семилетней, на что школьник возразил, что война называется Северной.
В Кремле не поддерживают директора школы в Воркуте, которая назвала наглостью поступок ученика, поправившего Путина
В Кремле не поддерживают мнение директора школы в Воркуте, которая назвала наглостью поступок своего ученика, поправившего Владимира Путина в его речи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.