Российское руководство считает, что Украина и США намерены строить дружеские отношения для противостояния Москве. В Кремле сожалеют по этому поводу. Там обращают внимание на антироссийскую риторику президентов Украины и США в вопросе о принадлежности Крыма. Таким образом в Москве прокомментировали прошедшие в Вашингтоне переговоры американского и украинского лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский позже сообщил, что Вашингтон, в частности, выразил готовность ввести санкции против газопровода «Северный поток-2», если Россия попытается оказать давление на Киев в энергетических вопросах. В Кремле сегодня вновь напомнили, что «Северный поток-2» считается коммерческим, а не политическим проектом.
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