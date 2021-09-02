В Рио-де-Жанейро сегодня ослабляют связанные с коронавирусом ограничения

В связи с этим в бразильском городе крупный музыкальный фестиваль.

Почти всё антиковидные запреты в Рио теперь распространяются только на не привитых граждан. Без сертификата о вакцинации нельзя посещать туристические объекты, пойти в кинотеатры, спортивные залы или, например, на стадион. Помимо этого, без документа не должны допускать и на плановые операции в медицинских учреждениях. Исключения составляют случаи, в которых у пациента есть медицинский отвод от прививки.

Агентство Bloomberg сообщает, что после отмены большинства ограничений в Рио-де-Жанейро начнутся празднования, которые продлятся до пятого сентября.

За последние два месяца заболеваемость коронавирусом по Бразилии снизилась более чем в два раза. Если в первой половине лета в неделю выявляли около полумиллиона новых случаев, то в конце августа темпы распространения заболевания снизились до 170 тысяч за семидневку.

Смертность от коронавируса в Бразилии одна из самых высоких в мире. Всего по стране зарегистрировали более 580 тысяч умерших от этой болезни.